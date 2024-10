Endine elukaaslane ei lase mul lapsi näha

„Olen murelik isa. Meil on eksiga kaks last, 5aastane tütar ja 12aastane poeg, kelle elukorralduses meil ei õnnestu kuidagi kokkuleppele saada. Läksime lahku aasta tagasi ja esmase kokkuleppe kohaselt jäid lapsed ema juurde elama. Minuga pidid nad suhtlema kahel nädalavahetusel kuus, reedest pühapäevani. Kahjuks see nii läinud ei ole. Õige pea hakkasid minu ja laste nädalavahetused „ära jääma“, sest laste ema teatas, et ta oli teinud juba lastega omad plaanid. Selle kõige tulemusel on minu suhted lastega halvenenud. Olen pöördunud oma murega omavalitsuse lastekaitsetöötaja poole, kuid ka tema abil ei õnnestunud meil kokkulepet sõlmida. Olen kuulnud, et saan suhtluskorra kindlaksmääramiseks kohtu poole pöörduda, kuid see pidi väga pikk protsess olema. Kas siis kohtulahendi tegemise ajani ma näengi lapsi ainult ema suvast lähtuvalt?“