Kas minu beebi on esimeseks talveks valmis?

Värske õhk jalutuskäigu ajal on kasulik nii teile kui teie lapsele, isegi külmal aastaajal. Kui teie beebi on terve ja ämmaemand ei anna individuaalselt vastupidist soovitust, pole põhjust mõõduka ilmaga talvist jalutuskäiku mitte ette võtta. Esialgu võite piirduda poole tunniga ning seda järk-järgult suurendada. Et nautida leebemat temperatuuri, on mõistlik jalutuskäik planeerida pärastlõunale.

Teie laps ei suuda veel oma kehatemperatuuri reguleerida. Külma ilmaga võivad nad kiiresti kehasoojust kaotada. Beebid on külma suhtes väga tundlikud. Niisamuti võib olla oht ka ülekuumenemiseks. Lapse kaitsmiseks külma talveõhu eest on oluline kihiline katmine – see piirab külma õhu juurdepääsu ja hoiab ära ülekuumenemise. Mitu õhukest kihti hoiavad beebi palju paremini soojas kui paar paksu kihti. Sama tehnika kaitseb ka ülekuumenemise eest. Rusikareeglina peaks teie last katma üks kiht rohkem kui teid. Kui siiski valdab teid ebakindlus, võite kontrollida lapse kaela, et näha, kas tal on mõnus, liiga külm või liiga soe. Tervisliku nahakliima tagamiseks on soovitatav valida looduslikest kiududest, näiteks puuvillast, valmistatud beebiriided. Need materjalid mitte ainult ei hoia teie last soojas, vaid on ka hingavad. Seega, kui teie tihedalt mähitud laps hakkab veidi higistama, imavad kiud liigse niiskuse, jäädes samal ajal väljast kuivaks.