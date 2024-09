Lastearst Reet Raukas: aktiivne füüsiline liikumine paneb aluse lapse vaimsele tervisele ja tema üldisele vastupidavusele

Inimese keha on loodud liikuma kogu meie eluaea jooksul. Oluline on vaid tähele panna vanust ning seda, mida keha sellel ajaperioodil vajab. Lapsele on liikumine hädavajalik juba alates sünnist ning mõjutab lisaks füüsilisele arengule teda ka kognitiivselt. Esmalt õpib laps meeltega ümbritsevat tajuma ning muutub uudishimulikuks uudistajaks ja avastajaks. See huvi paneb teda liikuma, ümbrust avastama, uusi asju õppima, ennast füüsiliselt aga ka vaimselt ületama.