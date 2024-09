Kui vanade lastega Kidsfestile tulla?

Kidsfest on loodud pakkuma mitmekesist ja kaasahaaravat meelelahutust igas vanuses lastele. Alates pisipõnnidest kuni teismelisteni leiavad kõik külastajad tegevusi, mis on neile jõukohased ja arendavad. Beebidele on mõeldud rahulikud ja turvalised tegevused, nagu sensoorne mäng ja beebijooga, mis toetavad varajast arengut. Suuremad lapsed saavad osa võtta teadusstuudiotest, kus neil on võimalik katsetada ja avastada maailma praktiliste eksperimentide kaudu.