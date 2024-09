Ära jää hiljaks! | Kui soovid jõulupakki pista oma logoga sokke, siis tee tellimus kohe!

Teame ju kõik, et häid sokke pole kunagi liiga palju. Seda eriti meie kliimas, kus sokid lihtsalt peavad jalas olema. Just seetõttu ongi sokid suurepärane kingitus ükskõik kellele. Lisaks kipuvad sokid ju ka alatihti ära kaduma, mistõttu võib sokipaari kinkimisel olla kindel, et need lähevad kasutusse.

Sokisahtlist saad tellida eritellimussokid, millele on võimalik lisada ettevõtte logo, disain ja sõnum, nii nagu soovid. Sellised sokid on palju enamat kui lihtsalt praktiline kink – pane sokkidele oma ettevõtte sõnum ja see on kingisaajal meeles igal hommikul, kui ta sokid jalga tõmbab.

Kas ma pean ise sokid disainima?

Soovi korral võid sokid ise kujundada, aga võid meie juurde Sokisahtlisse tulla ka ainult paberile joonistatud ideega. Me vaatame selle üle ja enamasti saame selle pärast vormistamist saata kohe kudumismasinasse, kust siis sokid õige pea vups ja vups välja lendama hakkavad.

Mõnikord on aga vaja rohkem nokitseda, sest logod võivad olla detailirohked. Sel juhul peame vaatama, mida sokisilmuste arv teha võimaldab ja mida mitte. Küll aga lubame, et sokkideta pole veel keegi Sokisahtlist lahkunud. Lahenduse leiame igal juhul!

Hea kink – soodne ja praktiline

Reklaamkingituste üle käib alati vaidlus: kas neid on vaja, kui palju on vaja, kas keegi neid üldse kasutab jne. Märkmikute, pastakate, eri sorti topside ja pudelite puhul võid kindel olla, et neid on kõigil kapid täis. Sokkidega on aga nii, et ühel hetkel lähevad need ikka kasutusse ja sinu ettevõtet peetakse hea sõnaga meeles.

Sokisahtel pakub firmasokke, mis on valmistatud kas puuvillast või meriinovillast – mõlemad kvaliteetsed materjalid. Meriinovillased sokid on eriti populaarsed talvisel külmal ajal, sest need on piisavalt õhukesed, sobides kontoris kandmiseks, ja piisavalt soojad, et ka matkasaapa kandja need heaks kiidaks.