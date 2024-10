„Mu lapse klassis on poiss, kes teisi lööb ja tõukab. Vanemad eitavad probleemi, kool laiutab käsi. Mida ma teha saan?“

„Mu poeg alustas sügisel 2. klassi ja tema klassis on laps, kes iga päev teisi lööb, tõukab, solvab ja võtab töö-vahendeid ära. Ta segab kaaslasi tunni ajal ja räägib inetute sõnadega. Lapsed hoiavad temast eemale ja kardavad teda. Probleem ilmnes juba esimesel õppeaastal ning nii kool kui teised lapsevanemad tegelesid sellega aktiivselt, kuid lapse vanemad eitavad probleemi ja keelduvad koostööst. Rajaleidja soovitab lapse tavaklassist talle sobivamale õppele üle viia, ent vanemad sellega ei lepi. Kool ütleb, et kui vanem pole nõus last teise kooli viima, ei saa ka nemad rohkem midagi teha, ning me peamegi jätkuvat agressiivsust kannatama. Kas see on tõsi, et kaaslastele ohtlik HEV-laps võib tavaklassi jääda, kui vanemad pole koolivahetusega nõus?“