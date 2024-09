Pikk lugu lühike - kohvimasinad ja nende evolutsioon

80ndatel ja 90ndatel oli piiratud edu, kuid tegelikult oli see 21 . sajand, kui kapslid hakkasid tõesti muutuma populaarseks, peavoolu kohvi valmistamise viisiks. Tänapäeval on see üks parimaid viise, kuidas kodus lihtsalt ja mugavalt kohvi valmistada, ning enamik supermarketeid müüb kapsleid ja muid tooteid, mis aitavad sul tarbida maitsvat kohvi, ilma et peaksid liiga palju muretsema keeruliste valmistamistehnikate pärast.

Favre’il kulus umbes 10 aastat, et luua oma pruulimismasin, mis lisab veele ja kohvile surveõhku, et tekitada crema, nii et see oli rohkem barista-stiilis. Esialgu ei läinud see hästi.

1980. aastatel alustasid kohvikapslid oma teekonda. Kulus peaaegu 30 aastat, enne kui need muutusid väga populaarseks. Kuid Nestle kaubamärk Nespresso hakkas neid tootma pärast seda, kui insener Eric Favre märkas, et baristad kasutavad neid, ja asus tegema kapslimasinat, mis suudaks seda jäljendada.

1901. aastal muutis Milano mehaanik Luigi Bezzera tööstust ja patenteeris mitmeid espressomasina täiustusi. See on üks paljudest põhjustest, miks itaallastel on nii tugev side kohviga. Mees nimega Desiderio Pavoni ostis seejärel patendid ja asutas kohvibrändi La Pavoni, ta hakkas espressomasinaid kaubanduslikult tootma ja need olid 1906. aastaks Itaalias müügil.

Enne 1900. aastat leiutati espressomasin, kuid see ei võtnud tol ajal eriti hoogu. Oma latte juues on huvitav meenutada, et selle joogi juured on üle 100 aasta vanad.

Täisautomaatsed kohvimasinad

Täisautomaatne kohvimasin kasvas populaarsus sarnasel trajektooril nagu kapselmasinad. Samamoodi muutusid nad ka populaarsemaks, kui nad muutusid taskukohaseks ja neid oli võimalik koju paigaldada.

See tähendab, et enamus täisautomaatetest kohvimasinatest on endiselt kaubanduslikes tingimustes, näiteks restoranis, kus pakutakse kohvi, kuid kus ei ole baristat.

Tänapäeval on olemas kümneid võimalusi seda tüüpi masina kasutamiseks, eriti kui otsite lihtsat viisi espressopõhiste jookide valmistamiseks.

Ka espressomasin on selle aja jooksul näinud suuri muutusi, kuid mitte tingimata kohvi valmistamise viisi osas.

Kohvimasinad ja tulevik

Taskukohasem. See näib olevat praegu tööstuse suundumus. Kuigi kohvikapslid on enamasti ikka veel üsna kallid, on masinad suhteliselt taskukohased võrreldes nende varasemate kuludega. Elektroonika on muutumas odavamaks ja kohvi valmistamiseks on rohkem soodsat turgu.

Nutikas tehnoloogia. Nutikas tehnoloogia on juba hakanud kohvimaailma sisse hiilima ning saab osta mõnda masinat, mis töötab koos rakendusega. Kaasaegsetesse masinatesse saab salvestada ka kasutaja profiile ja muudki. Aja jooksul on oodata, et see muutub normiks, kuna need integreeruvad rohkem nutikate tööriistade ja tehnoloogiaga, mis enamikul meist on. Nutitehnoloogiast mõjutatud kohvimasin ei ole tänapäeval enam uudis.

Kahtlemata areneb kohvimasin edasi. Kuigi on olemas müüt, et kohvioad on kõige sagedamini kaubeldav kaup, tarbitakse siiski iga päev miljoneid tasside kaupa kohvi ja masinate tulevik on väga huvitav. Kohvimasinad jätkavad kasvu ja see on kiirenenud umbes viimase 20 aasta jooksul, võrreldes sellele eelnenud 200 aastaga.

On hämmastav, kuidas asjad aja jooksul muutuvad. Ja see kõik algas legendi kohvioa ja karjase legendiga. Tänapäeval on meil nii suur hulk kohvimasinaid ja kohviube, nii et kasutame neid võimalusi ära ja naudime erinevaid maitseid ja erinevaid meetodeid kohvi valmistamiseks. Alates kõige elementaarsematest kuni üllatavalt moodsateni.