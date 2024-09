Kas sinu lapsel on, kellega rääkida? Sotsiaalpedagoog: lapsed ei taha oma muredega vanemaid koormata või kardavad, et neid ei huvita

Rõõmud peavad olema sama olulised kui mured

Vahel võime unustada olla olemas ka rõõmsatel hetkedel. Lapse õnnestumised, nii pisemad kui ka suuremad, on tema maailmas talle märkimisväärset dopamiini tekitavad momendid, mis ei tohiks jääda tähelepanuta. Vaata taaskord endasse ja mõtle: kui laps jagab rõõmu, kas rõõmustan koos temaga? Kas ja kuidas väljendan huvi tema räägitu kohta? Kas küsin täiendavaid küsimusi selle asemel, et öelda vaid „Nii tore!“ või „Tubli oled!“? Kui laps ei taju, et vanema jaoks on tema rõõmud samuti olulised, võib ta muutuda kinnisemaks ka murede jagamisel.

Mida teha aga siis, kui oled vanemana enda arvates kõik just nii teinud, nagu ülal kirjutatud? Koolitöös kohtun sageli noortega, kes küsimuse „Kas sa oled saanud sellest oma emale-isale rääkida?“ peale vastavad eitavalt. Sageli on põhjenduseks see, et ei taheta vanemale lisamuresid tekitada. Siinkohal tuleb esile lapse mure oma vanema pärast, mis on kiindumuslikus vanema ja lapse suhtes igati tavaline, ent tundlikemale lastele võiks lapsevanem kinnitada, et täiskasvanu vaimse tervise hoidmise pärast laps vastutust võtta ei tohiks.

Mõnikord kipub vanem lapse eest aga varjama, kui tal endal on mure. Lapsed on nutikad ja näevad selle läbi. Kui tahame, et laps vanemaga muret jagaks, siis eeskuju näitamine ei seisne selles, et vanem toetub muredes lapsele, vaid igati tervitatav on lapsele välja tuua, kellele sina mure korral täiskasvanuna toetud: partnerile või muule lähedasele. Pole häbiasi lapsele ka tunnistada, kui saad abi vaimse tervise spetsialistilt. Nii vähendame lapses hirmu vanema muredega üle koormamise osas.

Ole lapse jaoks olemas ka siis, kui ta kõike jagada ei taha