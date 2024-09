Elin Järvsaar: viljakas eas inimene ei taha kuulda sõnumit „me peame ju kuskilt võtma, sest riigieelarve tuleb tasakaalu viia“. Kuidas päriselt noored sünnitama saada?

Kolmandat aastat järjest sünnib Eestis rekordvähe lapsi. 2022. aastal sündis 11 588 last, eelmisel aastal 10 721 ning tänavune prognoos jääb alla 10 tuhande – seda on vähem kui eales varem. Kas tegemist on paratamatusega või saab selle kõvera kuidagi ülespoole tagasi suunata?