Läti vanemad on lastele taskuraha andmisel Eesti ja Leedu omadest vähem helded

Eestis on kõige rohkem neid vanemaid (40%), kes annavad oma lapsele taskuraha keskmiselt kuni 20 eurot kuus ning 34% annab 21–40 eurot. Lätis annab 46% lapsevanemaid taskuraha kuni 20 eurot ning 32% vahemikus 21–40 eurot. Leedus on vastavad osakaalud 41% ja 38% ehk siis vaid veidi üle 20% annab lapsele üle 40 euro kuus.

„Seega ka Leedu lapsevanemad on veidi vähem helded kui Eesti omad, samas on nad valmis andma oma lastele rohkem taskuraha kui Läti lapsevanemad. Tõsiasi, et Lätis on taskurahaga kitsam kui Eestis ja Leedus tuleneb tõenäoliselt sellest, et Läti palgatase on madalam kui teistes Balti riikides,“ sõnas Tkatš. „Samas on tähelepanuväärne see, et 80 eurost suuremate summade puhul on Läti vanemad Eesti omadega samal tasemel ja Leedu omadest isegi ees,“ lisas ta.

Leedu lapsevanemad hindavad laste üleskasvatamist kallimaks

Küsimusele, kui suur summa kulub keskmiselt aastas, et kasvatada üles ja toetada ühte last kuni ta saab 18-aastaseks, vastas Eesti vanematest 7%, et kuni 1000 eurot. Läti vanematest arvas sedasi kümnendik ja Leedu vanematest vaid 3%. Eesti lapsevanematest ligi kolmandik, Läti vanematest 37% ja Leedu omadest ligi veerand hindas, et lapse üleskasvatamine maksab aastas 1001–3000 eurot.

„Kõige kallimaks peavad lapse üleskasvatamist Leedu lapsevanemad, kellest üle kolmandiku leiab, et selleks kulub aastas 3001–5000 eurot, Eestis ja Lätis arvab sama vaid veidi enam kui viiendik,“ märkis Tkatš. „Ligi veerand Leedu lapsevanematest aga leiab, et aastas kulub ühe lapse üleskasvatamiseks isegi üle 5000 euro,“ lisas ta.