Ema: kartsin emosse minna ja ehk arstide aega raisata, aga kui laps juba valust karjus, sain siiski tõuke, et minna

Kas ja millal emosse pöörduda, on küsimus, millega paljud vanemad kahjuks oma pead ühel või teisel hetkel on pidanud vaevama. Milline mure on piisavalt suur? Ja kas keegi hurjutab, kui peaks selguma, et tegelikult oleks ka ilma saanud? „Sabin oli sees, kartsin, et äkki läheme niisama arstide aega raiskama,“ tunnistab ka Liina, kes nädalavahetusel lapsega emosse läks.