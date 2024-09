UUS! VODCAST „Minust saab ema“ | Mida teha, kui rasedus tuleb üllatusena? Kogu info raseduse planeerimisest

Selgub ka huvitav ja lootustandev statistika, et enamasti õnnestub naistel esimese aasta jooksul rasedaks jääda. Kui see aga ei peaks mingil põhjusel õnnestuma, annavad spetsialistid nõu, millal võiks konsulteerida naistearsti või ämmaemandaga. Tutvume ka erinevate Pelgulinna Sünnitusmaja süsteemidega ning kutsume naisi julgelt kontrolli minema. Saate teises pooles räägime sellest, kui beebi otsustab tulla üllatusena ja kuidas see naisele mõjuda võib.