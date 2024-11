Esimene lumi kohal: milline talvekombe on lasteaialapsele kõige vastupidavam?

Meil oli juba olemas PO.Pi eemaldatava fliissisuga kombe ja pärast pikki katsetusi eri talvekombedega otsustasin proovida PO.Pi oma. Leidsin Facebooki marketplace’ist müüja, kes müüs uut PO.Pi talvekombet pea poole odavamalt kui poehind. Olin kursis, et tegu on väga kvaliteetse firmaga. Küll imestasin, kui kätte saades kombet katsusin – see oli väga õhuke, kahtlesin, kas lapsel on sellega soe?