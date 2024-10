Millised talveriided lasteaialapsele valida?

Reimatec

Vanemate teine suur lemmik. Plussiks on see, et kombekangas hülgab hästi mustust, ning suur värvi- ja mustrivalik. Lõige on avaram, tänu millele on mudilasel mugav kombet selga panna. Vöökohas on reguleerimiseks kumm. Osal mudelitel on põlved ja sääred tugevdatud. Ühed populaarsematest mudelitest on Puhuri ja Kipina, kuid ka teised ei jää neile palju alla. Reima kombed on suure kasvuvaruga, vähemalt 6 cm.