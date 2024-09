Talveks valmis HUPPA-ga

Talveks valmistudes ei piisa aga ainult õigetest pealisrõivastest – väga oluline on ka see, mida kannad nende all. Parim valik aluskihiks on meriino. HUPPA pakub sel hooajal lastele aluskihiks mõeldud meriinorõivaid, mille kangas on innovatiivne kooslus meriinovillast ja bambusest. See on naha vastas imeliselt pehme, reguleerib kehasoojust ning juhib niiskuse nahast eemale.