Võrukaela kindlustus aitab! Mida lapsed koolis peale õppimise veel teevad?

Kõik, kes on koolis käinud teavad, et koolikott on pidevalt lennus. Kodust kooli ja tunnist tundi käies saab ranits korralikku solgutamist, rääkimata (söögi)vahetundidest, mil koolikott lõpetab suure kaarega koridorinurgas, et saaks terve klassiga võidu sööklasse joosta. Teinekord jääb sõbra koolikott näppu ja kukub ootamatult käest või võetakse lihtsalt kelgumäe kõrval vedelev koolikott ning tehakse sellega üks elu parim liug. Olukordi on erinevaid, kuid tulemus on sageli üks – kotis olnud prillid või telefon läheb katki ning kellegi vanem peab selle kinni maksma.

Tuksis nutividinad

Nutitelefonid, -kellad, -tahvlid – nendega lihtsalt juhtub! Ükskord need kaovad, teinekord need kukuvad või rikutakse ja küll siis on pahandust palju, kui katki läks koolikaaslase uhiuus ja kallis nutividin, mille parandamise kulud tuleb lapsevanemal katta.

Rikutud koolivara

Kunagi ei tea, millal lastel kunstituhin peale tuleb ja veel vähem on teada, kus see peale tuleb. Sestap on ootamatuid joonistusi kooliseintel pidanud eemaldama nii mõnigi koolipere. Ootamatusi juhtub ka kooli spordiväljakutel, kus vilgas jalkamäng lennutab palli koolihoone aknasse või noorte spordientusiasm lõpeb spordivarustuse rikkumisega. Samuti logistatakse ukselinke, riputakse kappide küljes, paugutatakse uksi jpm.

Kõksud tõuksi või rattaga

Lapsed enamasti ohtu ei taju ning üha kiirust koguv jalg- või tõukerattas on puhas rõõm. Küll aga võib kergliikuriga sõites kokku põrgata mõne jalakäijaga, kelle telefon kukub maha, riivata parklas võõrast autot või rikkuda muud vara. Kuna sõidukile tekitatud kriipsud-kraapsud võivad kalliks maksma minna, siis rattalembelise lapse vanemale on kindlustuskaitse mõistlik valik.

Võrukaela kindlustus on soodsam kui kommipakk