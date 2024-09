Vaimse tervise õde: suitsiidimõtted ning enesevigastamine on koolinoorte seas kasvutrendis

2022. aastal valmis „Rahvastiku vaimse tervise uuring“, kust selgub, et noortel (15–24-aastased) oli enesekohase küsimustiku põhjal nii depressiooni kui ärevushäirete risk kuni kaks korda suurem kui elanikkonnas keskmiselt. Ka SA Tallinna Koolitervishoiu statistika põhjal saab väita, et õpilased kurdavad ärevust, närvilisust, masendust, uinumisraskusi ja üksildustunnet. TAI 2024. aasta andmetel on suitsiidimõtted ning enesevigastamine koolinoorte seas kasvutrendis, seda eriti tüdrukute hulgas. Vaimse tervise muredega õpilastel on võrreldes oma eakaaslastega kehvemad õpitulemused, rohkem koolist puudumisi ning ka suurem risk koolist väljalangemiseks.

Mida varem me märkame muutusi lapse käitumises või tema halvenenud toimetulekut, seda tõhusam on edasise abi andmine. Sageli kooruvad vaimse tervise probleemid välja hoopis koolilapse sagedaste füüsiliste kaebustega pöördumiste alt (nt peavalud, kõhuvalud). Õpilastele plaanilisi tervisekontrolle tehes viivad kooliõed läbi põhjaliku psühhosotsiaalse küsitluse, mille käigus peatutakse kõigil olulistel vaimset tervist mõjutavatel teemadel: uni, toitumine, liikumine, sotsiaalsed suhted, ekraaniaeg, toimetulek koolis jne. Kui koolilapsel on vaimse tervisega seotud raskusi, siis need leitakse tavaliselt tervisekontrolli käigus üles. Vastavalt vajadusele annavad kooliõed nõu, kuidas on õpilastel võimalik ise tervist hoidvate eluviiside kaudu oma vaimset tervist toetada. Olulisel kohal on ka ennetustöö. Kooliõed tutvustavad õpilastele vaimse tervise vitamiine, korraldavad tervisepäevi ning kutsuvad kooli vaimse tervise spetsialiste. Kui tegemist on raskema vaimse tervise murega, kaasatakse teised tugispetsialistid: vaimse tervise õde, koolipsühholoog ja/või sotsiaalpedagoog.