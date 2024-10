Praegu on ilmselgelt Antsu tähelepanu köitnud midagi imelist. Hellus, millega ta lille puudutab ja talle kauneid sõnu lausub, on lihtsalt nii ilus. Ja muidugi minu kui täiskasvanu jaoks karjuvas vastuolus reaalsusega. Mis ilus? Oli ilus! Nüüd on lehed ju puha pruunid, kahar õisik osaliselt mädanenud ja kõlgub länguvajunult peenikese varre otsas… Ühesõnaga, ilus ta ei ole. Nii kui jõuan mõttes sellise sõnastuseni – ilus ta ei ole –, korrutub see ajusopis ootamatult mitmekordseks ja kõrvus hakkab kõlama Juhan Liivi luuletus.