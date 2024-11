„Aasta tagasi muutus kõik: ma ei nautinud enam abikaasaga lähedust. Vahel seksime vaid korra kuus...kui sedagi.“

Tutvusin oma praeguse abikaasa Taneliga kümme aastat tagasi. Kuus aastat tagasi saime esimese lapse, abiellusime ja kolm aastat hiljem sündis teine laps. Võiks öelda, et meie suhe on kulgenud täpselt nii nagu ühes tavalises väikelastega peres. Aasta tagasi muutus kõik: seks abikaasaga muutus mulle vastumeelseks. Tundsin, et ma ei naudi enam seksimist ja ma võiks selle korra kuus lihtsalt ära teha. Seevastu eelnevatel aastatel olin pigem mina seksuaalsem pool olnud meie suhtes. Viimane aasta on meie seksielus valitsenud õnnetu põud, vahel seksime vaid korra kuus...kui sedagi.