Öösel teadusteatrit vaatama? Muidugi! AHHAA korraldab ainulaadse ürituse, kus teadusteatrit saab perega nautida terve ööpäeva!

Ürituse peakorraldaja on AHHAA, ent lavadele astuvad ka Teadusmaagia, Proto avastustehas, Energia avastuskeskus Tallinnast ning Teadusbuss ja Hull Teadlane Tartust.

AHHAA sündmuskorraldaja Rasmus Rohtla sõnul pole sellist rivistust varem Eestis nähtud. „Me oleme kõik ühe eesmärgi eest väljas – tuua teadus inimesele võimalikult lähedale. Teadlaste ÖÖpäev on just selleks loodud, tänu millele tulid kõik ideega väga kiiresti kaasa. Nii palju erinevaid teaduse populariseerijaid näeb ühel laval väga harva. See teeb ürituse ka meie endi jaoks omamoodi eriliseks.“