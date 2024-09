Milliste ratastega lapsevankri peaksin valima?

EVA kõlab alguses keeruliselt, kuid seda on lihtne seletada: EVA on ratas, mille välimine osa koosneb kummisarnasest vastupidavast kihist ning on täidetud amortiseeruva vahuga. Selle eeliseks on see, et rehvi ei pea õhuga täitma ning on tavakasutuse korral purunemiskindel. EVA ratas on palju kergem kui täiskummist õhuvaba või klassikaline plastratas ning muudab teie vankri kergemaks. See on ideaalne, kui reisite sageli bussi või rongiga. EVA rattad on peamiselt kasutusel linnakärudel, näiteks nagu ABC Design Avusel või Ping jalutuskärul. Tänu väga kergetele ratastele on vankrit lihtne läbi linna juhtida.