Premia on Eesti vanim ning ühtlasi suurim jäätisetootja ja jäätiseturu ülekaalukas liider turuosaga 40%

Premia roll on kanda edasi väärtuslikku Eesti jäätisetootmise pärandit. See tähendab, et oleme Premias jäänud traditsioonidele truuks ja meie koorejäätised valmivad vaid puhtast rõõsast koorest, samuti ei leia neist säilitusaineid – nii on jäätistele järjepidevalt tagatud see õige ja armastatud maitse. Lisaks on meie jäätiseklassika säilitanud nö aegade algusest oma harjumuspärase kuju ja kaalu. Näiteks aastal 1999 ilmavalgust näinud Väikse Tomi klassikaliste pulgajäätised Väike Tom vanilli-koorejäätis šokolaadiglasuuris ja Väike Tom metspähklitäidisega vanilli-koorejäätis šokolaadiglasuuris on juba 25 aastat rõõmustanud Eesti jäätisesõpru samas formaadis.