E-fulfillment aitab sinu e-poel kasvada ehk pane see oma kasuks tööle

E-poodide logistika täislahenduse tegijaid on Roolaiu sõnul Eestis väga palju: suurem osa väiksemaid e-poode korraldavad paraku ise ladu ja logistikat. „Seda peamiselt kas oma elutoas, garaažis või väiksemal renditud laopinnal. Pakkujate hulgast hea valiku tegemine ei pruugi olla lihtne. Partnerit valides võiks leida usaldusväärse teenusepakkuja, kellel on pikemajalised eesmärgid turul tegutseda ning kes esimeste raskuste tekkides kohe ladu kinni ei pane,“ toonitab Roolaid.

Tänane suunanäitaja

Smartpost Itella , mille nimi uuest aastast on SmartPosti, omab pikaajalist kogemust lao ja logistikavaldkonnast ning on üks suunanäitajatest Baltikumi ja Skandinaavia piirkonnas.

„Olles tegutsenud Eestis üle 20 aasta ja Soomes veelgi kauem, tunneme hästi logistikavaldkonna toimimist. Meil on kindel visioon, milliseks kujuneb see nii lähitulevikus kui aastate pärast. E-fulfillment teenus on Eestis üpris uus, mistõttu pöörame palju tähelepanu, et selgitada ja tutvustada teenuse eeliseid e-poodide omanikele,“ selgitab tänase Smartpost Itella laologistika direktor.