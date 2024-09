Smartpost Itella üleminek kaubamärgile SmartPosti: rohkem kui visuaalne uuendus

Juba praegu tegutseb ettevõte kõigis riikides samade väärtuste alusel, milleks on usaldusväärsus, lugupidamine ja edumeelsus. Uus bränd peegeldab veelgi enam ettevõtte ambitsiooni joonduda Posti grupi kultuuri ja kvaliteedistandarditega.

„Meie jaoks on kaubamärgi muutus palju rohkem kui lihtsalt nimevahetus. See on meie soov olla veelgi lähemal oma klientidele ja äratuntavam rahvusvahelisel turul. Ühildume rohkem Posti grupiga, mis aitab meil kasvada ja tugevdada oma positsiooni kogu regioonis,“ selgitab Gediminas Mickus.

Nime muutmine Smartpost Itella asemel SmartPostiks on osa ettevõtte pikaajalisest strateegiast, et tegutseda ühtse kaubamärgi all kõigis riikides. Posti on juhtiv logistikafirma Põhja-Euroopas, mis on tuntud kõrgeimate standardite poolest nii innovatsiooni kui ka jätkusuutlikkuse osas. „Uute tehnoloogiliste lahenduste kasutusele võtmine, jätkusuutlike logistiliste mudelite väljatöötamine ja eesmärk saada juba aastaks 2030 fossiilkütuste vabaks ettevõtteks kujundavad meie tulevikku,“ rõhutab Mickus.

Investeeringud kliendikogemusse ja logistikataristusse

Lisaks rebrändingule plaanib ettevõte täiendavaid investeeringuid kliendikogemuse ja logistikataristu suunal. Üks ettevõtte viimaseid projekte on välipakiautomaatide paigaldamine Eestisse, mis algab juba sellel sügisel. Uued pakiautomaadid võimaldavad klientidel tellida ja kaupu kätte saada ööpäevaringselt.