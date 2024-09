KUULA | Vahetusisa Heiki Abel ja tema viis saksakeelset tütart: Rännak vahetuspereks olemise maailma

Heiki igapäevatöö keskmes on raadiohääled – ta on Sky Media raadio reklaamide müügidirektor. Kuid vahetuspereks olemine on andnud talle uued vaatenurgad ja õpetanud teda hindama mitmekesist suhtlust ka väljaspool tööd.

Viis saksakeelset vahetusõpilast on sattunud tema perre just juhuse tahtel. Igaüks neist on toonud oma loo ja tausta, rikastades pere kogemusi. Vahetusaasta jooksul on Heiki mõistnud, kui oluline on mitte peegeldada oma ootusi noortele ja lasta neil ise avastada ning õppida. Samuti on selgunud, kui palju võib õppida erinevate kultuuride kohtumisest ja suhtlemisest.