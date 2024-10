Liigume võrdsuse poole

Mul on ääretult hea meel, et aina rohkem oleme ühiskonnana liikumas sinnapoole, et ema ja isa on võrdsed vanemad ning on täiesti normaalne, kui ema jätkab karjääri ajal, mil isa on beebiga kodus. Üks suunanäitajaid ja töötava ema kuvandi toetajaid Eestis on kindlasti Keit Pentus-Rosimannus, kes usaldas meile oma pereloo juba teist korda – oktoobris 2021 rääkis ta Iti Loretta sünnist ja nüüd kahe lapse emaks olekust. Keit on mõlema lapsega vastutusrikkale tööle naasnud vaid mõni nädal pärast beebi sündi.