Peatoimetaja veerg | Ema ja isa on võrdsed vanemad. On täiesti normaalne, kui ema jätkab karjääri ajal, mil isa on beebiga kodus

Kas vanemahüvitise ülempiiri langus mitte ei veena kõrgepalgalisi isasid tööl jätkama?

Mul on ääretult hea meel, et aina rohkem oleme ühiskonnana liikumas sinnapoole, et ema ja isa on võrdsed vanemad ning on täiesti normaalne, kui ema jätkab karjääri ajal, mil isa on beebiga kodus. Üks suunanäitajaid ja töötava ema kuvandi toetajaid Eestis on kindlasti Keit Pentus-Rosimannus, kes usaldas meile oma pereloo juba teist korda – oktoobris 2021 rääkis ta Iti Loretta sünnist ja nüüd kahe lapse emaks olekust. Keit on mõlema lapsega vastutusrikkale tööle naasnud vaid mõni nädal pärast beebi sündi.

„Ma arvan, et on väga vähe töötavaid emasid, kes pole kordagi süümepiinadega võidelnud,“ tõdeb ta seekordses kaaneloos ühtpidi lohutuseks teistele karjääri tegevatele emadele. Teisalt tunnistab ta karjuvat ebaõiglust, mis emadusega kaasas käib. „Ma ise ei pannud seda tähelegi, aga mulle on tagantjärele öeldud, et kommentaariumid kihasid.“

Loodan, et kõõrdpilgud ja töötavate beebiemade kohta käivad kommentaarid on siiski hääbuv nähtus ning peagi ei pea emad neid enam taluma. Pisut teeb küll murelikuks saabuv vanemahüvitise ülempiiri langus – kas see mitte ei veena kõrgepalgalisi isasid siiski tööl jätkama, et mitte rahas kaotada? Loodan, et mitte.

