Perearst: haiguste ennetamine on ohutum kui nende läbi põdemine

Kahe kuu vanuses alustatakse väikelaste vaktsineerimist rotaviiruse vastu. Rotaviirusnakkus on üks levinuimaid ägeda kõhulahtisuse põhjusi imiku- ja väikelapseaes. Mida noorem on laps, seda raskemini võib rotaviirusnakkus kulgeda. Haigus algab palaviku, kõhuvalu, oksendamise ja järsku tekkiva vesise kõhulahtisusega. Väikelastel võib kiiresti kujuneda ohtlik vedelikuvaegus, mille tõttu vajab laps haiglaravi. Mis vaktsiinid ja millal? Lapse kolmandal elukuul alustatakse vaktsineerimist kuue haiguse vastu: difteeria, teetanuse, läkaköha, poliomüeliidi ehk lastehalvatuse, B-tüübi hemofiilusbakteri ja B-viirushepatiidi. Näiteks läkaköha kulg on kõige raskem just imikueas. Samas on ka rohkem kui pool b-tüübi hemofiilusbakteri põhjustatud rasketest haigusjuhtudest esinenud just alla üheaastastel lastel ning imiku- või väikelapseeas B-hepatiiti nakatumise tagajärjeks on suure tõenäosusega krooniline maksapõletik ja maksatsirroos.

Nende haiguste vastu vaktsineerimiseks kasutatakse liitvaktsiini, mis kaitseb last samaaegselt kõigi kuue haiguse eest ning vähendab oluliselt lapse süstimiste ja arstivisiitide arvu.

„Liitvaktsiinid on teadustöö ja meditsiinisüsteemi arengu tulemus tänu millele saame lastele vähem süste teha,“ selgitas Ründal. Ta rõhutas, et liitvaktsiini üks süst tekitab lapsele vähem stressi ja valu kui kolm-neli eri ajal tehtud süsti ning see teeb omakorda ka lastevanemate elu kergemaks.



Lapse esimese kahe eluaasta jooksul tuleb kordussüst difteeria, teetanuse, läkaköha, poliomüeliidi, B-tüübi hemofiilnakkuse ja B-viirushepatiidi vastu saada veel kolmel korral. Hiljem tehakse vaktsiini difteeria, teetanuse, läkaköha ja lastehalvatuse vastu veel 6-7-aastaselt ning difteeria, teetanuse, läkaköha vaktsiini 15-16-aastaselt. Täiskasvanueas soovitatakse korduvvaktsineerimist difteeria ja teetanuse vastu iga 10 aasta järel.



Leetrite, mumpsi ja punetiste vastu vaktsineeritakse esimest korda 1-aastaselt ning kordussüst tehakse 13-aastastele. Leetrid on ülinakkavad – leetrite haige võib nakatada keskmiselt 12–18 vastuvõtlikku inimest.

Punetised on lapseeas ja ka täiskasvanutel üldjuhul kerge kuluga, kuid haiguse tõsidus on seotud just kaasasündinud punetiste sündroomiga. Punetiste põdemine raseduse esimesel kolmandikul võib 90% tõenäosusega põhjustada pimeda, kurdi, südamerikkega või vaimse arengupeetusega lapse sünni. Selleks, et ennetada punetiste, leetrite ja mumpsi haigestumist ning nende tingitud ohtlikke tüsistusi on vaja alustada vaktsineerimisega juba väikelapseeas.