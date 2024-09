Koos toidu valmistamine aitab lapsel murda seniseid harjumusi

Margot Kuuskmanni sõnul meeldib reeglina lastele söögi valmistamine ja eksivad need, kes arvavad, et see on rohkem tüdrukute lõbu. „Tuues lapsed juba maast madalast söögi valmistamise mitmekesisesse maailma, anname neile olulised teadmised kogu eluks ja mis peaasi – alus tasakaalus ja tervislikuks söömiseks on loodud,“ rõhutas ta.