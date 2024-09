Just nüüd Ahhaas toimumas: Teadlaste ÖÖpäev, veel jõuad liituda!

AHHAA teaduskeskuses on just praegu käimas suur 24-tunnine teadusteatrite maraton. Alates reede kella 12 toimub kahel laval iga tund kaks etendust ning alates 21.00 üks etteaste tunnis. Et võimalikult suur hulk huvilisi saaks sellest erakordsest sündmusest osa, on AHHAA keskus avatud ööpäevaringselt.