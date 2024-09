RIINU TRENNIBLOGI | Kas kolm trenni nädalas on ikka muutusteks piisav?

Kehaanalüüsimasin on selline kaalu moodi moodne masin, kuhu lähed peale paljajalu, hoiad sirgete kätega enda ees aparaadi käepidet ja siis ta vaikselt umbes minutiga suristab välja hästi palju infot. Prindid välja värvilise lehe ohtrate tabelite ja numbritega ja treener tõlgib selle rahvakeelde ära ehk seletab rahulikult igat tulpa. Päris lahe, et masin teab, mis seisus mu füüsiline olukord on ja muuhulgas teab isegi seda, kui palju rasva mu keha sees peidus on! Kahe analüüsi vahe on täpselt 3 kuud (kolmanda mõõtmise jätame detsembrisse) ja nüüd on hea võrrelda: