KRISTIINA BLOGI | Võtan mütsi maha emade ees, kellel on üle kahe lapse

Kohtusin tööalaselt hiljuti endast mõni aasta noorema naisega, kellel on kuus väikese vanusevahega last. Loomulikult ei ole ma elanud kusagil kivi all ja tean väga hästi, et niivõrd suuri peresid on olemas, ühel mu sõbrannalgi on kuuelapseline (kärg)pere. Mõeldes suurpere emadele, kes näevad suurepärased välja ning jõuavad tegeleda ka töökohustustega (või siis töövõimalustega, kuidas kellelegi!), tekib paratamatult võrdlus iseenda ning oma eluga. Ja see võrdlus paneb paraku minu võimed üsna kehva valgusesse...