Kolmikute ema Sigrid Holmsen esmakordselt uuest kaaslasest: jah, pärast viit aastat lasin lõpuks kellegi oma laste ellu

„Läks viis aastat, et ma oleksin endaga vaimselt seal punktis, et julgen kellegi enda ja poiste ellu lasta,“ tunnistab kolmikute ema ja sisulooja Sigrid Holmsen. Lisaks kaaslasele enda kõrval, on naine füüsiliselt väga heas vormis. „Olen üsna kriitiline enda suhtes ja komplimendid võtan pigem raskelt vastu,“ tunnistab ta.