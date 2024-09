Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliinik valmistub kasutama sünnituse juures uut vastsündinu stabiliseerimise lauda

„Nabaväädi kaudu toimub platsentast vajaliku hulga vere liikumine lapseni esimeste eluminutite jooksul, mis aitab nii kopsude kui vereringe kohanemisele kaasa. Nabaväädi hilisem läbilõikamine aitab tagada stabiilsema verevoolu aju vereringes ja suuremad rauavarud mitmeks eluaastaks – need koos mõjutavad soodsalt närvisüsteemi arengut,“ selgitas neonatoloog dr Liina Süvari nabaväädi hilise läbilõikamise eeliseid, lisades, et eriti oluline on see enneaegsete vastsündinute jaoks.