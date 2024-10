Kooliõde selgitab: milliste haiguste vastu saab last koolis vaktsineerida?

Kooliteed alustava või kooli vahetava lapse terviseportaali on kantud kõik lapsele juba tehtud vaktsineerimised. „Kooliõena tutvume kindlasti alguses sellega, et näha, kas lapsel on kõik vajalikud vaktsineerimised tehtud,“ selgitas Sizõi. „Ühtlasi veendume selles, et lapsel ei esineks mõnda vastunäidustust, mis vaktsineerimise välistaks,“ lisas ta.

Vaktsineerimisele on väga vähe vastunäidustusi. Väike nohu ega allergia näiteks tolmulestadele, õietolmule, toidule, putukamürgile või loomadele ei ole vaktsineerimise vastunäidustuseks. Püsiv vastunäidustus on näiteks varasem tugev allergiline reaktsioon ja sellisel juhul last selle vaktsiiniga ei vaktsineerita. Vaktsineerimisele eelneb alati vanema kirjaliku nõusoleku küsimine.

Kooli lõpuni võimaldatakse noorukitele tasuta vaktsineerimised

Koolide tervishoiutöötajad uuendavad riikliku immuniseerimiskava järgi 13 aasta vanustel õppuritel õppeaasta jooksul kaitset leetrite, mumpsi ja punetiste vastu. „Üldjuhul saavad 13-aastased lapsed õppeaasta vältel ühe liitvaktsiini süsti, mis kaitseb neid nii leetrite, mumpsi kui ka punetiste eest,“ lisas Sizõi.

Ühtlasi vaktsineeritakse ka 12-14 aastaseid tütarlapsi ja noormehi HPV viiruse vastu, mis aitab ennetada mitmeid pea-, kaela- ja genitaalpiirkonna vähijuhte ja vähieelseid seisundeid. Õigeaegne vaktsineerimine hoiab ära kuni 90% HPV põhjustatud vähkidest ja annab haiguse vastu pikaajalise kaitse.