MINUST SAAB EMA | 2. osa: millal pärast positiivset rasedustesti arstile minna?

Tänases taskuhäälingu episoodis räägime raseduse algusperioodist. Mis on esimesed toimingud, mida võiks teha, kui rasedustestile ilmuvad kaks triipu? Millal külastada naistearsti ja mida seal tehakse? Stuudios on ka spetsialistid Pelgulinna sünnitusmajast, kelleks on seekord Dr Edikai Arulaane ja ämmaemand Kairit Pärlist.