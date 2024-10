KIUSAMINE EI OLE OKEI | 8. klassi poissi rünnati teel koolist koju. Klassivend peksis, teised elasid kaasa

Robert jagab avameelselt, kuidas on varemgi koolikiusuga kokku puutunud, ent nüüd on asi kontrolli alt väljunud. Koolist koju minnes lähenes talle bussipeatuses klassivend, kellega ta väga läbi ei käi. Noormees soovis vestelda. „Mõtlesin, et ok, äkki on midagi olulist, kuid siis tuli buss ja jutt jäi katki.“