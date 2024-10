Miks ja kuidas õpetada lapsed jäätmeid sortima?

Jäätmed on meie kõigi väljakutse. Kindlasti ei tohiks prügi jõuda loodusesse. Prügi ei haihtu ka ise ära, meile on oluline aga mõelda milliseid valikud jäätmetega teha. Selleks, et pürgi ei sattuks valesse kohta ning et sellest saaks teha midagi uut, on väga oluline õiged jäätmed õigesse kohta panna. Sest ainult siis, kui jäätmeid on sorditud nii, et materjalid on eraldi, saab sellest luua midagi uut.

Näiteks: toidujäätmetest saab valmistada kas kompostmulda, mis on hea väetis taimedele, või gaasi, millega sõidavad bussid. Limonaadipudelitest saab teha uuesti limonaadipudeleid või siis teisi plastist tooteid. Paberist ja papist tehakse uuesti paberit, ning klaasist uusi pudeleid purke või ka kergkruusa, mida saab kasutada teede ehituseks.

Mida peaks eraldi sortima?

Enne veel kui sortimist õpetada oleks hea suhtuda prügisse kui materjali. Selgita seda ka lapsele ja lase tal katsuda eri materjale, millest potentsiaalselt jäätmeks muutuvad: paber, papp, plastik, metall, kile, klaas, aga ka näiteks toidujäätmed – väga heaks alguseks oleks see kui laps saaks aru mis materjaliga on tegemist ja oskaks eristada, siis on edasine juba lihtsam.

Jäätmete sortimisel on mõned lihtsad põhireeglid:

· Kõik, mis on toote ümber, millegi pakend, sobib panna pakendikonteinerisse.

· Pakendite liigiti kogumisel on hästi lihtne reegel: pakend, mis on pakendikonteineris, ei tohiks määrida teisi pakendeid. Seega: sa ei pea pesema piima- või mahlapakendit, aga jogurtise topsi võikisd küll hästi tühjaks kraapida – ka juba seepärast, et toitu ei läheks raisku!

· Peaaegu kõik köögijäätmed võib panna biojäätmete konteinerisse (väikeste eranditega).

· Paber ja papp tuleks eraldi koguda ning paberikonteinerisse viia.

· Kui võimalik, võiks klaaspakendid panna eraldi klaasikonteinerisse – see on väga keskkonnasäästlik käitumine!