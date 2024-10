KUULA | Kaks papsi jagavad mõtteid, kuidas kasvatada õnnelikke lapsi ja hoida paarisuhet

Isadus on üks imelisemaid teekondi, mida me meestena saame siin elus ette võtta, ütlevad Kristo ja Illimar. Mehed jagavad papsid.ee koolituste abil suhtealast nõu lapsevanematele, kes soovivad parima anda, aga vajaks veidi oskust ennast rohkem mõista ja suhete sasipuntraid edukamalt lahti harutada. Muidugi on mõlemad mehed ka ise parasjagu suhteämbreid läbi kolistanud. Kristo ja illimar räägivad, millised isiklikud suhtealased väljakutsed on neid inspireerinud oma kogemust jagama. Veel tuleb juttu sellest, millised on suurimad vanemluse väljakutsed, mida teha siis, kui mees ja naine on kusagile kadunud ja alles on vaid emme ja issi ning kui erinevalt näevad ühte ja sama olukorda mehed ja naised.