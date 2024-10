Kuidas kasvatada oma pojast eneseteadlik ja end väärtustav mees? Laused, mida vältida ja asjad, mida tähtsustada

Eneseusu kasvatamine on üks tähtsamaid ülesandeid, millega vanemad silmitsi seisavad. Aeg-ajalt võime tunda, et meie lapsed on liiga mõjutatud välisest maailmast ja muretsevad, mida teised neist arvavad. On aga hea teada, et eneseusu arendamine on võimalik ja selle jaoks pole vaja suuri investeeringuid.