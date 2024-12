Tondid, pimedus või sõda – kuidas rahustada lapse hirme? „Kui läksin öösel lapsele rohtu andma, rääkis ta, et onu Tont tuli jälle voodisse“

Mul on selgelt teada põhjus, miks ma veel praegu, 32aastasena, ämblikke kardan. Nimelt oli mul lapsepõlves hoidja, kes kartis ämblikke nii, et kui mõnda neist silmas, jooksis ta kiljudes tuhatnelja toast välja. Mina kui laps tegin sellest selge järelduse: ämblikud on hirmsad. Ükski ratsionaalne jutt, kuidas nad ei tee tegelikult inimesele midagi ja hoiavad hoopis kodud muudest putukatest priid, mind ei lohutanud ei siis ega nüüd. Kardan isegi nende tõttu Austraaliasse reisida, sest seal pidi suuri ämblikke väga palju olema.