PODCAST | Vanemliku järelvalve rakendustest ei piisa, lapsed hiilivad neist mööda

„Kõige alus on perekondlikud kokkulepped, eeskuju ja vanema-lapse vaheline usaldus,“ on Kaisa veendunud, et vanemliku järelvalve rakendustest ei piisa, sest lapsed on osavad neist mööda hiilima. Episoodist saab väärt nõuandeid, mida lapsele nutimaailma tutvustades silmas pidada ja kuidas olukord kontrolli all hoida. Eelkõige soovitab spetsialist nii enda kui lapse seadmete puhul jälgida, mis ligipääse erinevad rakendused küsivad.