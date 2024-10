TÄNA | Kultuurikatlas toimub vahva pereüritus Kidsfest, vii ka oma laps lustima!

Given pakub oma alal mitmekülgset valikut ehetest nii lastele kui naistele ning kutsub põnevale juveeliseiklusele. Kell 13:00 on Giveni alal armastatud laulja Eeva Talsi, kes toob kaasa põnevat mängulusti ja loomingulisi tegevusi. Kohapeal on esindatud ka kaunis ’’Lend’’ ehtekollektsioon, mis on valminud koostöös Eeva Talsiga. Iga soetatud ehtega antakse panus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile;