Head õpetajate päeva! 3 õpetajat jagavad, mida oma töö juures kõige rohkem armastavad

Katrin on õnnelik, et saab igapäevaselt õpilastega jagada, mida armastab. „Mind paeluvad ajalugu ja kunst eri vormides ja olen valmis õhinaga nähtust/kogetust tunde vestlema, lootes, et säde kandub edasi. Samas on lisaks arutelule oluline, et õpetaja on ka aktiivne looja, praktik ja valdab hästi ka teooriat. Olen igapäevaselt õppimisprotsessis, sest pidevalt lisandub uusi nüansse.“



Kunstiõpetajana soovibki ta luua loomingut soosivat keskkonda, mis mõjuks korraga inspireerivalt aga ka teraapilisena. Sel õppeaastal töötab ta lastega, kes on üle minemas eestikeelsele õppele. „ Minu roll on luua neile turvaline keskkond ka keeleõppeks, pakkuda suhtlusolukordi, julgustada, innustada, et koos saame kindlasti hästi hakkama. Näen, et neil on selleks tõesti olemas kõik eeldused.“



Katrin tunnistab, et pedagoogi töö on pingeline ja ta ise üsna õrna hingega. Nii on olnud ka keerulisemaid hetki, mil ta on mõelnud, kas üldse selle tööga jätkata. Pikemalt analüüsides on ta siiski mõistnud, et teisiti ei saa ja peab jätkama.