FOTOD | Ligi 2000 väikest ja suurt sõpra on juba Kidsfestil lustimas, veel jõuad ühineda!

Beebide jaoks on avatud eraldi beebilava, kus saab terve päeva jooksul võtta osa beebiviiplemise lauluringidest ja FysioPai beebivõimlemisest. Avatud on ka Black Box, kus toimuvad õhtuni välja ägedad töötoad ja etteasted! Näiteks annab kell 14.00 kontserdi Lotte (tegelastega saab ka pilti teha ja jutustada!) ja terve päeva on Pere ja Kodu alal toimumas vahvad robootika töötoad.