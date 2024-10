Tubli töö! Eesti autojuhid paistavad teiste seast silma suurema turvatoolide kasutamisega

„Eestis lapsed naljalt turvatoolita ei reisi, küll aga tuleb ette juhtumeid, kus turvatool on valesti kinnitatud või laps on veel liiga väike, et suuremas turvatoolis istuda. Ideaalis peaks need ajad möödas olema, kus lapsi sõidu ajal süles hoitakse, sest see ei asenda turvatooli.“ sõnas Kirsiste.

Tema sõnul ei saa sõiduohutusnõuetes kunagi järeleandmisi teha ning nende eiramisel võib ka kõige väiksemate kiirustega raskeid liiklusõnnetusi juhtuda. „Võtame näiteks kõige tavalisema stsenaariumi, kus on kiiresti vaja laps sõidutada punktist A punkti B. Mingil põhjusel pole autos turvatooli ja laps istub sõitmise hetkel hoopis täiskasvanu süles. Juba asulasisese piirkiiruse, mis on tavaliselt 50 km/h, pealt toimuv kokkupõrge tekitab jõu, mis on võrdne kukkumisega kolmanda korruse kõrguselt. Kui laps kaalub umbes 10 kg, siis kokkupõrkel suureneb tema kaal 30 korda, sest keha inerts muutub suureks jõuks: laps kaaluks kokkupõrke hetkeks umbes 300 kg. Sellist raskust ei suuda täiskasvanu mingil viisil oma süles hoida. Kõige raskemate tagajärgedega ongi need õnnetused, kus kokkupõrke ajal lendab laps autost välja. Ka ei õigusta turvatooli puudumist asjaolu, et täiskasvanu last süles hoides turvavööd kasutab. Isegi kui täiskasvanu ise on turvavööga kinnitatud, võib tema keha õnnetuse hetkel liikuda ja laps jääda täiskasvanu ning auto sisemuse vahele väga õnnetult kinni, põhjustades veelgi raskemaid vigastusi.“