Külmad sügisilmad on käes. Kuidas riietada beebit nii autosõiduks kui jalutuskäiguks? Mis materjale eelistada, mida pigem vältida?

Ühest ja ainuõiget reeglit beebide sügiseseks riietamiseks pole. Iga laps on ju erinev. Tasub lähtuda ka lapsest endast. Beebid annavad märku, kui neil on ebamugav. Sellegi poolest on mõned näpunäited, mida tasuks silmas pidada, et beebi praeguste ilmadega ei hauduks ega külmetaks.