Britt Ernewein: tagusin autot, röökisin nutta ja vaagisin, kas kutsuda endale kiirabi. Kas see ongi nüüd närvivapustus?

Mul on neli imetoredat last. Ma olen lahutatud. Ma ei kahetse seda. Küll olen ma pidanud ajaga tõdema, et kahe nädala kaupa nelja lapse argilogistikat ainuisikuliselt hallata on... kurnav. Ja kui peaks olema raskem periood, võib see viia täieliku kokku varisemiseni. Ja seda ma vist tegingi.