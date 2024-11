Avameelselt sünnitusjärgsest depressioonist: väikeste lastega ongi end lihtne ära kaotada, nende mured tunduvad ju märksa olulisemad

„Sain aru, et mu vaimse tervisega pole hästi. Teisalt oli mul raske seda endale ja teistele tunnistada. Salgasin mured maha ega otsinud abi, arvates, et ilmselt on kellelgi kuskil veel hullem,“ meenutab Maren. „Pealegi suutsin teistele jätta rõõmsa­­meelse mulje, nii et väliselt polnud ju hullu