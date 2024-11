Sünnitusjärgsest depressioonist ausalt ja avameelselt: kui sa tunned alatasa keerukaid tundeid ja ärevust, on väga raske lastele olemas olla

„Sain aru, et mu vaimse tervisega pole hästi.“

„Ühest küljest ei tahtnud ma enam üles-alla kõikuda. Teisalt tundsin, et tahan laste pärast kõike muuta. Kui sa tunned alatasa keerukaid tundeid ja ärevust, on väga raske lastele olemas olla. Mind valdas ka süütunne, et ma pole lastega nii rahulik, nagu võiks, ega tunne nende uute oskuste või tegemiste üle rõõmu,“ meenutab naine.